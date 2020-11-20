Москва, 20 ноября, 2020, 10:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России скончался 461 человек. Об этом 20 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у больницы

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Это на пять человек больше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 456 летальных исходов.

Всего за время пандемии в России умерли 35 311 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксировано 24 318 новых случаев заражения коронавирусом.