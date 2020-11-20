Москва, 20 ноября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России зафиксировано 24 318 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 ноября сообщил источник ИА REGNUM в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данный показатель является «рекордом». Прежнее максимальное значение выявили накануне — тогда тесты подтвердили заражение 23 610 человек.

Всего в России за время пандемии выявили 2 039 926 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о скорой победе над пандемией.