Москва, 20 ноября, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о неизбежном банкротстве пенсионной системы в РФ имеет три аспекта, один из которых — строго научные разработки и расчёты, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM его однопартиец, депутат Государственной думы Федот Тумусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

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«Проведённые научные расчёты подтверждают, что существующая сегодня система пенсионного страхования не только не обеспечивает достаточный уровень пенсий, самое страшное, при существующем механизме размер пенсий через 20−30 лет будет уменьшаться, и вообще может встать вопрос о возможности выплаты пенсий через это время», — считает Федот Тумусов.

Что касается второго аспекта, то, по словам депутата, время подтвердило стратегическую ошибку пенсионной реформы — она провалена.

«Третий аспект — это наше предложение: как обустроить в дальнейшем пенсионную систему. Необходимо вернуть её в бюджетное финансирование, чтобы пенсионные накопления формировались в составе государственного бюджета. Соответственно, и пенсии должны выплачивать из госбюджета», — заключил Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства, заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.