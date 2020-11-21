Expressen: в Стокгольме до 1500 тестов на коронавирус дали ложный результат
Стокгольм, 21 ноября, 2020, 09:32 — ИА Регнум. Расследование медицинского департамента Стокгольмского региона показало, что при заборе проб на коронавирус в столице использовался некачественный лабораторный материал. Вследствие этого до 1 500 жителей Стокгольма и ее пригородов получили ложноположительные результаты тестирования. Об этом сообщила газета Expressen.
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«Была проведена оценка, результаты которой показали, что где-то в тысяче случаях тесты показывали отрицательный результат, хотя он должен был быть положительным», — заявила главный врач Стокгольмского региона Эльда Спаррелид.
Согласно ее словам, некачественный материал для взятия проб был поставлен поставщиком медицинского оборудования.
«Что подразумевается под некачественным материалом?» — поинтересовались журналисты.
«Речь идет о пробирках, использующихся после получения образцов, которые берутся палочкой и доставляются в лаборатории», — ответила Спаррелид.
Сообщается, что некачественные пробирки использовались при заборе проб в период с 26 октября по 17 ноября.