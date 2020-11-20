Санкт-Петербург, 20 ноября, 2020, 10:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге переболели COVID-19 или болеют в настоящее время около 15 тысяч сотрудников медицинских организаций, из которых около 13 тысяч — медицинские работники. Об этом 20 ноября в эфире телеканала «78» заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Медик Петербурга

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"По данным, которыми я обладаю, переболело и продолжает болеть около 15 тысяч работников медорганизаций, медработников порядка 13 тысяч», — уточнил чиновник. Он также добавил, что большая часть зараженных уже выздоровела.

Дмитрий Лисовец также уточнил, что 9070 медработников Петербурга, которые заразились коронавирусом во время исполнения своих должностных обязанностей, уже получили причитающиеся компенсационные выплаты (по 300 тыс. рублей). Еще 30 семей медиков получили возмещение в 1 млн рублей, так как их близкие умерли вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Тем временем петербургские врачи продолжают испытывать огромную нагрузку. Например, в последнее время количество вызовов на одного участкового терапевта возросло в четыре раза. Если раньше вызовов было порядка 6−10 в день, то в настоящий момент — от 19 до 40.

Чтобы помочь справиться с возросшей в пандемию нагрузкой, городские власти готовятся запустить пилотный проект психологической помощи врачам. Он будет развернут на базе Центра медицинской профилактики. Там в круглосуточном режиме будут дежурить не только волонтёры, но и квалифицированные психологи из городских медорганизаций.