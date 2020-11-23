Москва, 23 ноября, 2020, 07:01 — ИА Регнум. В Москве 20−21 ноября 2020 года состоялся международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга». Мероприятие было приурочено к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала и проходило в Музее Победы.

Цитата со сайта victorymuseum.ru Уроки Нюрнберга

Напомним, решения трибунала легли в основу важнейших для мирового сообщества международных документов, таких как Декларация прав человека и гражданина (1948 г.) и Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948 г.).

Редакция ИА REGNUM вела прямую трансляцию.