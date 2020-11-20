Санкт-Петербург, 20 ноября, 2020, 08:53 — ИА Регнум. Житель Ленинградской области, попросивший попутчиков в маршрутке в Петербурге надеть маски, как этого требуют правила проезда в общественном транспорте, получил в ответ ножевое ранение и скончался на месте. Преступник задержан, он оказался приезжим из Оренбургской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в автобусе в Санкт-Петербурге

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Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, трагический инцидент произошел вечером 17 ноября. Около 22 часов у дома 10 по Индустриальному проспекту (Красногвардейский район Петербурга) был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями. Погибшим оказался 53-летний житель города Мурино (Ленинградская область), заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе оперативно-разыскных действий была установлена картина преступления. Выяснилось, что в тот вечер потерпевший возвращался с корпоратива на маршрутке. В дороге он попросил попутчиков — мужчину и женщину — надеть защитные маски: этого требует постановление правительства Санкт-Петербурга для всех пассажиров общественного транспорта.

«Словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась уже на улице на Индустриальном проспекте. В результате 53-летнему мужчине было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался», — отметили в Главке МВД.

Сотрудники правоохранительных органов 18 ноября нашли и задержали предполагаемых злоумышленников, уроженцев Оренбургской области — 40-летнего мужчину и 34-летнюю женщину.

По версии следствия, именно мужчина непосредственно нанес смертельное ножевое ранение потерпевшему. Задержанный ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о мере пресечения.