Вашингтон, 20 ноября, 2020, 05:47 — ИА Регнум. Возможное осложнение излеченного заболевания COVID-19 в виде выпадения зубов у некоторых пациентов изучают американские ученые, сообщает издание The Huffington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

Отмечается, что многие пожаловавшиеся на выпадение зубов и болезни десен сталкивались с этими проблемами впервые после перенесенной коронавирусной инфекции.

Медицинский директор Фонда ангиогенеза в американском штате Массачусетс Уильям Ли отметил, что такие осложнения могут развиваться из-за нарушения кровообращения, которые часто провоцирует COVID-19. Он пояснил, что повреждения сосудов впоследствии могут приводить к заболеваниям зубов.

Другой специалист — глава отдела некоммерческой сети здравоохранения Northwell Health, доктор Эрик Чоэ-Пена рассказал, что SARS-CoV-2способен влиять на рецепторы белка ACE2, которые имеются и в ротовой полости. При этом ученый добавил, что важно провести детальные исследования, чтобы убедиться в зависимости выпадения зубов и COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября специалисты Национального центра глобального здравоохранения и медицины Японии выдвинули гипотезу, что COVID-19 может приводить к выпадению волос.