Подгорица, 19 ноября, 2020, 23:24 — ИА Регнум. В Черногории, за сутки институт общественного здравоохранения зафиксировал шесть смертей пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Самому старшему из них был 91 год, а самому младшему — 65 лет. За последние 24 часа было зарегистрировано 546 новых случаев заболевания и 334 пациента выздоровели.

Zdrav.tomsk.ru Коронавирус

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В настоящее время количество активных случаев в Черногории составляет 10 413 человек, что составляет 1653 человека на 100 000 жителей.

Медики каждый день призывают ввести более строгие меры, запретить передвижение между городами, однако пока власти ввели только комендантский час и запрет на передвижение между районами в выходные.