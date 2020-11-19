Женева, Швейцария, 19 ноября, 2020, 21:50 — ИА Регнум. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что каждые 17 секунд на территории Европы один человек умирает от COVID-19, сообщает 19 ноября газета The Guardian со ссылкой на заявление главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге.

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По его словам, в 53 странах, отнесенных ВОЗ к Европейскому региону, зафиксировано 15,7 млн случаев заражения коронавирусом, из которых порядка 4 млн выявлено за последний месяц.

По мнению Клюге, на сегодняшний день системы здравоохранения стран Европы функционируют на пределе своих возможностей.