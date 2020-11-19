Вашингтон, 19 ноября, 2020, 20:36 — ИА Регнум. Ужесточить в ближайшие дни давление на Иран путем введения нового пакета санкций пообещало правительство США. Об этом 19 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление министра финансов США Стивена Мнучина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Одновременно финансовое ведомство Вашингтона объявило об уже введенных санкциях против министра разведки и национальной безопасности Ирана аятоллы Махмуда Алави, а также двух старших офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Ограничительным мерам подвергнуты около пяти десятков иранских компаний, занятых в сферах финансов, энергетики, добычи полезных ископаемых, а также благотворительная организация, обвиненная американской стороной в награждении своих союзников. США в связи с этим собираются и дальше вводить меры против иранских чиновников и источников их доходов. В том числе речь идет о конфискации американских активов этих лиц, а также о запрете гражданам и компаниям США осуществлять с ними сделки.

По заявлению госсекретаря США Майка Помпео, новые санкции против Тегерана будут введены Вашингтоном в ближайшее время. В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал американскую сторону «побороть зависимость от санкций», подчеркнув, что их продолжение приведет к снижению влияния США в регионе.