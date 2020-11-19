Москва, 19 ноября, 2020, 22:47 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о том, что ещё 19−20 октября стороны конфликта в Нагорном Карабахе практически уже смогли договориться о том, чтобы боевые действия прекратились, но что-то «не сложилось», вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 19 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Минобороны Армении Боец армии обороны Арцаха

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"Два народа сталкивают уже на протяжении многих лет. По-сути они жертвы интриг в регионе. Им самим нужно придти к согласию. Этот конфликт выгоден мировым державам, но никак ни двум народам. И осознание этого должно прийти, иначе взаимная ненависть уничтожит будущее их детей. Два этих народа мирно жили в СССР. Почему нельзя вспомнить всё то, что было хорошее и начать всё с чистого листа?», — задаётся вопросом Anton A.

По мнению ряда граждан, вина за срыв прекращения огня и мирного урегулирования конфликта целиком и полностью лежит на плечах премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который, по какой-то причине отказался от предложения других сторон и продолжил войну на территории Нагорного Карабаха.

«Пашинян возомнил себя чуть ли не Богом, в ситуации с Нагорным Карабахом. Армяне, должны быть благодарны, что Россия остановила войну и гибель людей. Хотя предыдущие действия, Армянской стороны, были, мягко говоря, странными, с многополярными связями Армении», — написал пользователь Сергей.

Некоторые пользователи указали на опыт Израиля всхожих вопросах отстаивания земель. Граждане считают, что Армении было необходимо отказаться от претензий на Нагорный Карабах и избежать кровопролитной войны.

«Вопрос не в непризнании НКР, а в не желании идти по формуле мир в обмен на землю, вопрос в дичайшей самоуверенности Армении, в дичайшем не желании договариваться. Почему Израиль ради мира смог отдать город Хермон, смог отдать территории западного берега, смог отдать Синайский полуостров, а Армения не смогла отдать ни одного из районов?», — написал пользователь Илья.

Но нашлись и те, кто поставил карабахский конфликт в вину Российской Федерации. По мнению граждан, Россия попросту растеряла свой авторитет и теперь её бывшие союзники грызут друг другу глотки на потеху странам Запада и Турции.

«За всей этой словесной шелухой нужно видеть главное: авторитет нашей страны упал настолько, что марионетки, поставленные на правление осколками великой державы, ни во что не ставят руководство «правопреемника СССР». Конфликт происходит не в чужих, заморских землях, а на территории исторической России, или бывшего СССР, если хотите», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Альбатрос».

Напомним, 18 ноября президент России Владимир Путин заявил о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев был готов еще в октябре прекратить боевые действия в Карабахе при возвращении беженцев в Шушу, но премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг это предложение.