Вашингтон, 19 ноября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Свыше 170 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за прошедшие сутки, сообщает 19 ноября университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику пандемии в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным университета, в США за последние 24 часа был выявлен 170 161 новый случай заражения коронавирусом. При этом отмечено, что максимальный суточный прирост в 184 514 заражений зарегистрировали неделю назад.

Кроме того, сообщается о 1848 смертях за сутки пациентов с диагнозом COVID-19.

По подсчетам университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США заразились коронавирусом более 11,5 млн человек, из них свыше 250 тыс. скончались.