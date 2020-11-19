Москва, 19 ноября, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Будущий 2021 год в России может ознаменоваться банкротствами юридических лиц, ростом безработицы и падением реальных доходов населения, что явно не будет способствовать восстановлению платежеспособного спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Укрепление рубля, как и снижение цен, проходит в России крайне тяжело, так как экспортеры и бюджетная система РФ склонны либо к сохранению текущего курса, либо к его ослаблению, — пояснил Ордов. — Возвращение курса к 60 рублям за доллар требует гораздо более основательных причин, чем рост российской экономики на 2% и менее в 2022 и 2023 годах. Возможно, мировая экономика и экономика США в этот период будут расти более высокими темпами, поэтому фундаментальных оснований для укрепления рубля будет мало».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что для укрепления рубля необходимо продолжать протекционистскую политику и делать экспорт дорогим.