Санкт-Петербург, 19 ноября, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса перешёл 921 школьник в 15 школах. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

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Напомним, региональные власти продолжают настаивать на сохранении очной формы обучения. Однако для тех детей, чьи родители решили во время пандемии оставить дома, в областных школах организована дистанционная работа. Дети продолжают усваивать знания вместе с одноклассниками, но в дистанционной форме, присутствуя на уроках в онлайн режиме.

«На мой взгляд, эта форма достаточно демократична и удобна. Ученик может продолжить обучаться со своим классом и слушать учителя, он может отвечать у экрана», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В регионе отметили, что в случае, если школьники сталкиваются с проблемами, например, они не видят что пишет учитель на доске, для этого обычную зеленую доску меняют на интерактивную, где изображение получается ярче и четче.

А в некоторых школах для онлайн учащихся составляют отдельное расписание, но при этом выделив ряд основных предметов, которые школьники проходят вместе с одноклассниками и учителем в режиме реального времени.