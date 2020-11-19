Москва, 19 ноября, 2020, 16:57 — ИА Регнум. На развитие сельских территорий России в 2021 году будет направлено в общей сложности более 210 млрд рублей. Об этом 19 октября сообщил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании общественного совета проекта «Российское село» партии «Единая Россия».

Василий Поленов. Русская деревня. 1889

По его словам, часть поправок, подготовленных партией ко второму чтению проекта бюджета на ближайшие три года, направлена на модернизацию социальной инфраструктуры в сельской местности.

«Мы проводили работу с коллегами из разных ведомств по выделению средств на мероприятия, направленные на развитие села, в рамках целого ряда программ. Общий объем этих средств на 2021 год превышает 210 млрд рублей», — сказал Медведев.

В том числе, как сообщил председатель «Единой России», 31 млрд рублей из указанной суммы будет выделено на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».