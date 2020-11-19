Варшава, 19 ноября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В среду, 18 ноября, в Варшаве прошли очередные протесты, связанные с постановлением Конституционного суда, которое ужесточило запрет на проведение абортов. В ходе мероприятия произошли стычки с полицейскими, в ходе которых один из правоохранителей получил травму. Об этом передает Onet.pl.

Andrzej Barabasz Польская полиция

Пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак сообщил, что в ходе стычек один полицейский получил разрыв четырехглавой мышцы бедра и второй день находится в больнице. Марчак указывает, что травма была получена по вине протестующих, и это можно увидеть на видео. По его словам, на нем зафиксирован момент толчка и удара пострадавшего полицейского.

«Вчерашний митинг был незаконным и немирным. Этому есть множество свидетельств на видео и фото, а также из описания происходящего из уст участников. Полицейские были вынуждены применить газ, и мы продолжим его применять в подобных ситуациях», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.