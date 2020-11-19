Екатеринбург, 19 ноября, 2020, 16:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге зафиксировали нехватку водителей общественного транспорта. Об этом заявил глава городского департамента экономики Алексей Прядеин на заседании бюджетной комиссии гордумы.

Дарья Драй ИА REGNUM Водитель автобуса в защитной маске

Ранее в город пригнали 57 новых автобусов. Однако найти на них водителей оказалось затруднительно.

«Люди не идут, несмотря на наличие вакансий», — сказал Прядеин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города заявили, что в скором времени водителей автобусов оградят от пассажиров защитными экранами. Речь идёт о маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками — в городских автобусах водитель, как правило, отделён специальной перегородкой.