Москва, 19 ноября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. На торгах в Европе 19 ноября баррель Brent стоит $43,82. Покупателям не удалось удержать уровень $44 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Давление на нефтяной рынок усилилось на фоне общего укрепления американского доллара США, а также новых рекордов по заболеваниям коронавирусом в США и Европе.

Компании Pfizer и BioNTech в декабре будут добиваться разрешения в США и Европе на свои вакцины против COVID-19.

Число погибших в США от COVID-19 превысило 250 000 жизней. Американцы опять начинают сметать продукты с полок магазинов в ожидании новых локдаунов и потери работы.

Несмотря на приближающуюся вакцинацию, трейдеры ожидают снижения спроса на нефть из-за экономических ограничений. Кто ставит на рост цен, надеются на ОПЕК+ и продление соглашения на добычу нефти на шесть месяцев в 2021 году.

Торговый диапазон сжался до $43,60−44,70. Повышение котировок выше $44,70 откроет покупателям дорогу к уровню $46,60. Падение ниже $43,60, откроет продавцам путь к уровню $42,80 за баррель Brent.

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