В Госдуме рассчитывают, что Азербайджан сохранит святыни в Карабахе
Москва, 19 ноября, 2020, 15:41 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе наступил переломный момент, ближайший месяц покажет степень влияния России и «наличие у Азербайджана светских многоконфессиональных основ, о которых говорил президент Ильхам Алиев». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).
Парламентарий выразил беспокойство в связи с тем, что в Карабахе и в целом на территориях, которые отходят к Азербайджану, «находится большое количество радикально настроенных экстремистов, которые прибыли из Сирии, о чем говорил глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин».
«Я видел итоги деятельности террористов, особенно в местах, которые они захватывали в ходе наступления в Сирии, прежде всего, в Маалюлинском монастыре святой Феклы, где было уничтожено христианское население и разрушены монастыри и храмы. Россия, Азербайджан и Иран могут предпринять необходимые усилия для того, чтобы боевики покинули Карабах», — заявил Гаврилов.
Важной проблемой является обеспечение прав верующих в конфликтном регионе, отметил парламентарий.
«Мы надеемся, что в соответствии с принципами международного права и защиты прав верующих будут сохранены религиозные святыни и монастыри Карабаха. Должен быть обеспечен доступ к религиозным объектам, как к мечетям, так и к христианским храмам, для осуществления паломничества. Обеспечив безопасность и свободный доступ к религиозным святыням, Азербайджан покажет свою цивилизованность. Для Азербайджана это сейчас принципиально важно — из-за присутствия на своей территории боевиков он подвергается критике со стороны международного сообщества», — подчеркнул он.
В комитете надеются, что будет сформирована модель мирного проживания армянского и азербайджанского населения на территории Карабаха и отошедших к Азербайджану районов.