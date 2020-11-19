Москва, 19 ноября, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов для пострадавших от пандемии коронавируса бизнеса и пенсионеров внесли в Госдуму члены «Единой России» во главе с членом Совфеда Андреем Турчаком и депутатом Госдумы Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Долги

Законопроектом предусматривается продление действия норм до 1 мая 2021 года. Одновременно до 1 июля 2021 года предполагается продлить период, в который судебным приставом-исполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника, находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением на указанное имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества, за исключением принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств (автомобильных транспортных средств, мотоциклов, мопедов и легких квадрициклов, трициклов и квадрициклов, самоходных машин).

Сейчас федеральным законом предоставлена рассрочка исполнения требований исполнительных документов о взыскании задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору (займу) должникам — юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет о бизнесе в отраслях, наиболее пострадавших на фоне пандемии коронавируса.

Рассрочка подлежит предоставлению на сумму до 15 млн рублей, на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года, если правительством Российской Федерации не установлен иной срок.

Рассрочка предоставляется и должникам-пенсионерам — на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 24 месяца и не позднее чем до 1 июля 2022 г., если правительством не установлен иной срок.

Также установлены положения, согласно которым в отношении должников — граждан и индивидуальных предпринимателей до 31 декабря 2020 года включительно, если иной срок не установлен правительством, не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества должника, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением транспортных средств.