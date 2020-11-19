Владивосток, 19 ноября, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Решение о введении на территории Владивостока режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за массовых отключений электроэнергии после прохождения снежного циклона приняли власти города. Об этом 19 ноября сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Николай Сверчков. Ямская тройка застигнутая метелью. 1881

«В связи со сложившейся сложной обстановкой во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС (чрезвычайной ситуации)», — сообщили в пресс-службе.

Также там указали, что введение данного режима позволит привлекать дополнительные средства и силы в работах по ликвидации последствий разгула стихии и уточнили, владивостокская администрация делает все возможное для восстановления жизнедеятельности города.

«Однако, по состоянию на этот час в результате непогоды остаются без электроэнергии более 90 тыс. жителей города, часть домов находится без отопления», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате аварий, связанных с отключением в результате прохождения снежного циклона от электроэнергии насосных станций и тепловых узлов, во Владивостоке сотни домов остались без отопления и горячего водоснабжения.