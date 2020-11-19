Москва, 19 ноября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Страны, которые попытались возместить потери сервисной экономики за счёт внутреннего туризма, столкнулись с резким ростом заболеваемости коронавирусом в осенние месяцы. Об этом 19 ноября заявил председатель комитета московской «Деловой России» по гостиничному бизнесу Дмитрий Шлопак на телеканале «Россия 24».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Отдыхающие на пляже. Ялта, Крым

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

«Когда весной стали ясны разрушения сервисной экономики, очевидно, на государственном уровне было принято решение открыть экономику — все эти деньги, которые вывозятся с туристическим потоком из страны за рубеж, оказались заперты в стране. Люди поехали на юг», — заявил Шлопак.

Такое же решение было принято в странах Евросоюза, особенно в странах с высокой долей туризма.

«Сейчас все страны, которые выбрали такую стратегию, платят, конечно, сейчас за это вспышкой пандемии ещё более мощной, чем весной», — указал он.