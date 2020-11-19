Всплеск заражений COVID-19 стал расплатой за «внутренний туризм» летом?
Москва, 19 ноября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Страны, которые попытались возместить потери сервисной экономики за счёт внутреннего туризма, столкнулись с резким ростом заболеваемости коронавирусом в осенние месяцы. Об этом 19 ноября заявил председатель комитета московской «Деловой России» по гостиничному бизнесу Дмитрий Шлопак на телеканале «Россия 24».
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«Когда весной стали ясны разрушения сервисной экономики, очевидно, на государственном уровне было принято решение открыть экономику — все эти деньги, которые вывозятся с туристическим потоком из страны за рубеж, оказались заперты в стране. Люди поехали на юг», — заявил Шлопак.
Такое же решение было принято в странах Евросоюза, особенно в странах с высокой долей туризма.
«Сейчас все страны, которые выбрали такую стратегию, платят, конечно, сейчас за это вспышкой пандемии ещё более мощной, чем весной», — указал он.