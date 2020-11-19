Москва, 19 ноября, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Поставленная президентом России Владимиром Путиным цель по проведению до 200 тыс. тестов на коронавирус в день реализуема. Об этом 19 ноября заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на телеканале «Россия 24».

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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"Я думаю, что цель, которую поставил президент по тестированию — 200 тыс. в день, — будет выполнена. Потому что техническая возможность имеется», — заявил Горелов.

«Масштабирование производства тест-систем в настоящий момент позволяет мне с уверенностью говорить об этом», — указал он.