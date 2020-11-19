Москва, 19 ноября, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Правительство РФ продолжит работу по популяризации спорта среди людей всех возрастов. Об этом 19 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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Рассказывая о спортивных успехах России, он отметил не только достижения профессиональных спортсменов, но и развитие массового спорта. Мишустин считает, что эти тенденции нужно сохранить.

«Для этого продолжим популяризировать спорт среди людей всех возрастов, создавая условия для занятия физической культурой, чтобы это можно было делать в шаговой доступности от дома или от места работы, и не только в залах, но и на городских площадках, которые для этого приспособлены», — сказал глава правительства.

При этом у человека должен быть выбор, каким спортом ему можно заниматься. Доступ к спортивной инфраструктуре должен быть и в сельской местности.