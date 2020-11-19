Москва, 19 ноября, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Тесты на коронавирус надо делать лицам, контактировавшим с больными этой инфекцией, или лицам, имеющим симптомы ОРВИ. Об этом 19 ноября заявил председатель комитета Госдумы России по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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«Во-первых, зачем часто делать? Кому нужно делать? Мы про это говорили неоднократно: делать надо контактным и людям с симптомами ОРВИ. Вот здесь я сразу же бы сакцентировал внимание и медицинского сообщества, и Роспотребнадзор, я думаю, меня поддержит: здесь полный, адекватный охват тех, у кого есть какая-то симптоматика, это наша первая задача», — заявил Морозов.

«Вторая задача — постараться вовремя получить данные по ПЦР-диагностике, тех, кто был контактным. Остальным делать не нужно, потому что если я сегодня сделал тест, завтра он может не иметь никакого значения», — указал он.