Москва, 19 ноября, 2020, 12:34 — ИА Регнум. В России важно увеличить выпуск лекарств, пользующихся высоким спросом. Об этом 19 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он рассказал, что регионам дополнительные средства на приобретение лекарств уже выделены.

«Теперь нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются. Без промедления наладить систему обеспечения бесплатными препаратами тех людей, которые лечатся на дому. Сейчас важно интенсивно наращивать выпуск лекарств, которые пользуются повышенным спросом», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, такая задача поставлена перед Министерством промышленности РФ.