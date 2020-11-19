Москва, 19 ноября, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса некоторое время назад рассматривал возможность возобновления авиасообщения с Доминиканской Республикой по инициативе Росавиации, однако в итоге решил отказаться от этой идеи. Об этом сообщает источник ТАСС, близкий к одной из авиакомпаний.

(сс) gustavmelin0 Пассажирская авиация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

»Росавиация несколько недель назад предлагала оперштабу открыть регулярное авиасообщение с Доминиканской Республикой, но оперштаб на данный момент не поддержал эту инициативу», — сказал собеседник агентства.

Как отмечает ИА REGNUM, на сегодняшний день авиасообщение между Россией и другими странами возобновлено не в полном объёме из-за пандемии коронавируса. Данным вопросом занимается оперштаб.