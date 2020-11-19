Москва, 19 ноября, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Принятие поправок, ужесточающих контроль за иностранными агентами в России, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов считает абсолютно логичным. В интервью корреспонденту ИА REGNUM он, в частности пояснил, что речь идёт не о запретах, лишь о праве граждан на достоверную информацию.

«Будь бдителен!», советский плакат

«Что касается внесенного в Госдуму пакета законопроектов об иноагентах, то, на мой взгляд, речь идёт об устранении дырок в законе, чем о каких-то конкретных кардинальных изменениях. Потому что у нас сейчас любое общественное объединение или организация имеет право работать без регистрации. Потому, что если два человека решили, что они будут вечером у себя на газоне сажать дерево, они, в принципе, с точки зрения закона уже являются общественным объединением.

Другое дело, что им нужно зарегистрироваться, чтобы получить статус юридического лица, — написать устав, провести собрание и прочее. Но юридически деятельность начинается с момента принятия решения о том, что такая деятельность ведётся. Поэтому считаю внесения поправок, ужесточающих контроль за иностранными агентами в России, абсолютно логичным, нужно было давно это сделать — чтобы статус можно было присваивать организациям без юридического лица.

Ещё один момент — мы не всегда что-то делаем как юридические лица. Даже директор какой-то организации может делать что-то просто как гражданин, а что-то — как представитель организации, от имени организации. Поэтому, естественно, многие стали вести деятельность или индивидуально, или как-то маскируясь. Самый простой пример — в общественную наблюдательную комиссию нельзя выдвинуть организацию, которая является иностранным агентом. Но в то же время мне известны примеры, когда человек официально является директором организации иностранного агента, а этого человека выдвигают от другой организации, и он попадает в состав наблюдательной комиссии. Естественно, если человек идёт не от своей организации, а от какой-то другой, это просто некий обман.

Но если у этого человека был бы статус физического лица, тогда все эти уловки просто не проходили бы. И самое главное в этих поправках: они ничего не запрещают. Мы с вами видим, как работают другие законы об иностранных агентах — запретов нет. Хотите быть иностранными агентами — пожалуйста. Только те люди, которые с вами контактируют, имеют право на информацию, они имеют право знать, что когда им предлагают некую совместную деятельность, то партнёры действуют в интересах другого государства.

И тогда каждый уже самостоятельно сможет принимать решение — контактировать с иностранным агентом или нет. К примеру у нас сейчас одна организация — иностранный агент очень активно проводит семинары по психиатрической помощи, контролю за психиатрическими больницами. Туда активно приглашают и врачей, и правозащитников, и членов общественной наблюдательной комиссии. И, в принципе, все это выглядит как хороший, полезный обучающий семинар. Но я не удивлюсь, если через какое-то время у нас будут вопить, как все плохо в психушках в нашей стране.

Потому что организаторы каждый раз забывают сказать, что они вообще-то являются иностранными агентами. На сайте извещение об этом есть, но оно достаточно завуалировано — его можно найти в самом низу сайта, там, где, естественно, никто никогда не читает. Смысл текста тоже не сразу понятен. Там написано, что организация осуществляет деятельность в соответствии со статьей такой-то, закон номер такой-то. А если уже самому пойти посмотреть, что это за закон и за статья, так тогда как раз видно, что эта статья про иностранных агентов. То есть надо чуть ли не юридическое образование иметь, чтобы определить что за организация на самом деле финансируется из-за рубежа, и неизвестно, какие реальные цели у тех семинаров, которые эта организация проводит.

Потому что эти цели и задачи ставятся за пределами нашей страны вполне официально. Здесь речь идёт не о том, что кто-то кому-то что-то запретит, о том, что те люди, которые контактируют с этими, условно говоря, иностранными агентами, имеют право знать эту информацию. И уже потом принимать решения — контактировать или нет. Ведь, когда человек идёт в магазин покупать продукты, он может взять любой товар и прочесть его состав на этикетке. Производитель не имеет права его умалчивать. Поэтому мы можем понять, где молоко — натуральное, где — из порошка, где пиво, а где — пивной напиток, где вино — а где винный порошок.

То же самое здесь. Речь идёт о том, что те люди или незарегистрированные организации, а также группы, которые получают финансирование из-за рубежа, они обязаны декларировать это получение денег. В других странах аналогичные законы действуют уже давно. В той же Америке — десятилетиями такие формы действуют. Поэтому мне кажется, что у нас принимается даже в достаточно более мягкой форме — никаких ограничений нет, просто нужно эту информацию сообщать, вот и всё.

Как уже сообщало ИИА REGNUM, пакет законопроектов об иноагентах 18 ноября внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»).