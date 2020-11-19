Москва, 19 ноября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 12 раз чаще умирают от осложнений при COVID-19, чем другие заболевшие. Об этом сообщил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов, пишет 19 ноября «Российская газета».

Леонардо да Винчи. Сердце и сосуды. 1500-1510

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Болезни сердца повышают вероятность осложнений при коронавирусной инфекции, пояснил он. Таких пациентов госпитализируют в шесть раз чаще.

«А летальность среди них, по последним данным, увеличивается в 12 раз», — отметил Бойцов.

Кардиолог добавил, что проблемы с системой кровообращения выявляют у каждого третьего переболевшего СOVID-19. Последствия новой инфекции пока не изучены. В дальнейшем специалисты могут пересмотреть данные о том, в какой доле случаев вирус не привёл к смерти пациента.

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