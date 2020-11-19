Париж, 19 ноября, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Именно в признании Нагорного Карабаха лежит ключ к обеспечению долгосрочных интересов России на Кавказе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 19 ноября, комментируя инициативу депутатов парламента Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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Ранее депутат от партии «Республиканцы» Брюно Ретайо сообщил, что25 ноябряСенат Франциирассмотрит резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха.

« Постановка во французском парламенте — пусть и не самой авторитетной партией — вопроса о признании Нагорного Карабаха (Республики Арцах) в качестве независимого государства была предсказуема. Это минимальный политический ответ, который французы могут дать Турции на её политику и в отношении самой Франции, и на Южном Кавказе. Не думаю, что данная инициатива получит поддержку сразу, но процесс будет запущен.

Не исключаю, правда, что не только у республиканцев, но и в партии президента Макрона уловили сигнал по поводу признания Нагорного Карабаха, прозвучавший в недавнем выступлении по этому вопросу президента России. Если уловили, то тогда процесс пойдёт быстрее.

Уверен, что именно в этом, в признании Нагорного Карабаха лежит ключ к обеспечению долгосрочных интересов России на Кавказе. Пусть это будет своего рода «Люксембург» (площади сопоставимы). Республика Арцах была бы самым тесным образом связана с Арменией и одновременно находилась бы под непосредственной защитой России, которая держала бы там свою военную базу.