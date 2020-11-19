Москва, 19 ноября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Если в России снова введут жесткие ограничения, аналогичные тем, что имели место весной 2020 года, то снижения деловой активности не миновать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал слова заместителя министра финансов РФ Владимира Колычева, который сказал, что экономическая политика властей РФ подстроилась «под неожиданное развитие событий».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская экономика

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»Правительство пытается сохранить уровень деловой активности и не вводить более жестких ограничительных мер. Если введут, то снижения деловой активности не миновать. Но снижение деловой активности будет зависеть не только от внутренних факторов в стране. Позитивные сигналы с внешних рынков принесут со временем позитив и в Россию, — сказал Алиев. — По различным оценкам, деловая активность в РФ не так сильно упала по сравнению с рядом западных стран. Это связывают с тем, что власти оперативно взяли под контроль ситуацию, оперативно ввели ограничения, что помогло быстро нащупать дно рынка».

При этом он отметил, что власти не стали, как в случае первой волны, оказывать меры финансовой помощи населению и бизнесу, что могло бы поддержать уровень потребления и спроса.

«Это один из вариантов подстраивания, и теперь мы ждем позитивных сигналов о вакцине», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев Аяз Аладдин оглы оценил ситуацию с деловой активностью в РФ.