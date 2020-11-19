Санкт-Петербург, 19 ноября, 2020, 09:53 — ИА Регнум. Петербургские автобусные перевозчики потеряли треть пассажиров за год коронавирусной пандемии. Об этом сообщает Петростат. Аналогичная ситуация и в соседней Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

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Всего в городе автобусы по маршрутам регулярных перевозок к ноябрю 2020 года перевезли 320 млн человек. Это на 32,8% меньше, чем за десять месяцев 2019 года.

В Ленобласти автобусы тоже недосчитались пассажиров, перевезя только 40 млн человек, что на 30,9% меньше, чем за десять месяцев 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге резиденты особой экономической зоны придумали аппарат для моментальной дезинфекции общественного транспорта.

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