Москва, 19 ноября, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ и контента внесли в Госдуму депутаты комитета по информполитике во главе с Александром Хинштейном («Единая Россия») и Сергеем Боярским, а также членом Совфеда Алексеем Пушковым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Законопроект вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Генеральный прокурор по согласованию с МИД России может присвоить такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего в том числе дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации (СМИ). Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан.

К владельцу информационного ресурса — нарушителя применяются меры реагирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, следует из документа.

Авторы не скрывают свои цели: санкции могут быть введены в отношении Twitter, Facebook и YouTube.