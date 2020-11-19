Москва, 19 ноября, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Блокировка подозрительных банковских переводов на 25 дней позволит доказать, что деньги были направлены мошеннику. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Зорин.

(сс) Lotus Head Банковские карты

Эксперт прокомментировал новый законопроект, предлагающий блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней. По данным РБК, соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР).

«Согласно законопроекту, банк сможет заблокировать карту своего клиента на 25 дней: по ней нельзя будет производить переводы или осуществлять различные расходы. Но сделать это финансовая организация сможет лишь после специального обращения гражданина. Причем тогда, когда человек в качестве причины блокировки называет подозрение о хищении денег с его счета. Изменения будут направлены на борьбу с мошенническими банковскими переводами. Допустим, клиент сделал перевод, а потом понял, что попался на уловки злоумышленников. Либо деньги были списаны со счета вообще без его ведома. Тогда он может обратиться в банк, и все транзакции по счету получателя средств будут приостановлены. Только сделать это нужно не позднее следующего дня после осуществленного перевода», — сказал Зорин.

Эксперт отметил, что сейчас оспорить транзакцию можно лишь до того, как деньги поступят на счет получателя, а заблокировать счет — лишь на 5 дней.

«Такое положение практически исключает возможность возврата своих денег. Теперь же предлагается срок увеличить до 25 дней, а счет получателя будет блокироваться даже после того, как деньги уже поступят ему. А значит, по мнению авторов изменений, шансы доказать, что деньги были отправлены мошеннику и потому их можно вернуть обратно, увеличиваются в разы. Скептики отмечают, что в действующей редакции законопроекта не проработан вопрос злоупотребления блокировкой счета получателя. К примеру, гражданин может купить что-то по объявлению, перевести деньги, а затем сообщить о мошенничестве. Продавец вряд ли будет иметь на руках документы, подтверждающие продажу товара. А у хитрого покупателя и товар на руках останется, и есть шанс вернуть под видом правомерности потраченные на его покупку средства», — заметил Зорин.