Москва, 19 ноября, 2020, 08:31 — ИА Регнум. В России иностранным интернет-платформам пригрозили ответными санкциями за цензуру против российских СМИ. Соответствующий законопроект, предусматривающий, в частности, блокировку зарубежных сайтов, сегодня, 19 ноября, может быть внесён в Госдуму РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

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Документ, авторами которого выступили парламентарии от разных фракций, кроме блокировки, предполагает и возможность замедления трафика таких интернет-платформ, а также наложение административных взысканий за неисполнение требований Роскомнадзора.

Подобные меры иностранным интернет-платформам будут грозить за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. При этом они коснутся не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.

Решение о мерах в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру будет приниматься по согласованию с МИД России, пояснил источник РИА Новости, знакомый с документом.

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Отметим, что, по мнению экспертов, принятие подобного законопроекта не требуется, так как действующих в России на сегодня механизмов для ответных мер достаточно.

Напомним, ранее российские, китайские и иранские онлайн-издания получили в Twitter и Facebook пометку о том, что они являются подконтрольными властям СМИ, при этом учреждённые и финансируемые правительством США медиаресурсы подобного «ярлыка» не получили. В ответ на это Роскомнадзор предложил закрепить в законодательстве меры по защите граждан России от цензуры на иностранных интернет-платформах. Соответствующие предложения были направлены в Совет Федерации и Государственную думу РФ.

В Госдуме настаивают на жёсткой позиции России по отношению к усиливающейся цензуре на крупных интернет-платформах. Как заявил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»), Россия «не намерена терпеть политику двойных стандартов и не оставит такое поведение без ответа».