Вашингтон, 19 ноября, 2020, 07:42 — ИА Регнум. В США с начала пандемии нового коронавируса умерло более четверти миллиона пациентов с диагнозом COVID-19, заразились коронавирусом SARS-CoV-2 более 11,5 млн. Об этом 19 ноября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным университета, по состоянию на 06:55 мск суммарное число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло в США 250 485.

Общее число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 достигло в США 11 525 540 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов.