Москва, 19 ноября, 2020, 06:42 — ИА Регнум. Более 3 млн звонков по теме нового коронавируса и ряду других вопросов приняли сотрудники Единого консультационного центра Роспотребнадзора с начала 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

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Распространения COVID-19 касались более половины учтенных обращений. Граждане интересовались сведениями о вирусе и симптомах коронавирусной инфекции, мерах профилактики, порядке прохождения изоляции и тестирования, а также эпидемиологической обстановкой в российских регионах и действующих в них ограничениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Роспотребнадзор объявил, что Единый консультационный центр ведомства принял более 1,5 млн звонков жителей России с начала текущего года.