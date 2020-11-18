Берлин, 19 ноября, 2020, 00:58 — ИА Регнум. По меньшей мере трое сотрудников полиции были направлены в медучреждения из-за тяжелых травм, полученных в ходе столкновений с участниками акций протеста, сообщает издание Der Tagesspiegel со ссылкой на свои источники.

Один из пострадавших получил травму головы. Кроме того, еще одному сотруднику полиции сломали кисть. Всего в результате столкновений пострадали 10 стражей правопорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в правительственном квартале Берлина прошла демонстрация против ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. 14 ноября подобная акция протеста прошла в германском городе Франкфурт-на-Майне.