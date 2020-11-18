Санкт-Петербург, 18 ноября, 2020, 19:41 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» обслужили все 11 рейсов, которые ранее отправили на запасные аэродромы из-за утреннего снегопада. Об этом вечером 18 ноября сообщили в управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

«К 18:00 все 11 утренних рейсов, следовавших в «Пулково» и совершившие посадку на запасных аэродромах в связи со сложными метеоусловиями из-за выпадения переохлажденных ливневых осадков, обслужены на прилет и вылет», — заявили в управляющей компании.

Среднее время ожидания вылета ставило около двух часов. С пассажирами задержанных рейсов работали представители авиакомпаний. До конца дня в аэропорту могут задержать еще несколько рейсов — примерно на час. «Пулково» поблагодарил всех пассажиров за проявленное сегодня терпение.

Добавим, из-за снегопада с раннего утра в петербургском аэропорту чистили взлетно-посадочные полосы. Непогода заставила задержаться рейсы в Москву, Череповец, Архангельск, Апатиты, Нижнекамск, Краснодар, Казань, Воронеж, Калининград и Ижевск.