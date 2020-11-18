Москва, 18 ноября, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Назначение выходца из Татарии Артёма Здунова врио главы Мордовии — это шаг вперед в его карьере. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

E-dag.ru Артём Здунов

Дмитрий Михайличенко «Мордовия — закредитованный и бедный регион, но туда идут значительные потоки федеральных денег. И это привлекает административные элиты. Работая председателем правительства в Дагестане (2014−2018 гг.), Здунов показал, что умеет работать с деньгами, и сейчас получил повышение. Можно констатировать, что татарстанское лобби усиливается. Думается, у Здунова не будет проблем во взаимоотношениях с федеральным правительством, в котором выходцы из Татарстана играют возрастающую роль».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 18 ноября провёл рабочую встречу с Артёмом Здуновым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Мордовии. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

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