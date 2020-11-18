Москва, 18 ноября, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с Артёмом Здуновым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Рабочая встреча с Артёмом Здуновым (в режиме видеоконференции). А.Здунов назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия

В соответствии с указом «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Мордовия» 18 ноября президент принял отставку Владимира Волкова и назначил «Здунова Артема Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Мордовия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке.

Уроженец Татарии, мордвин по национальности Артем Здунов был назначен премьер-министром Дагестана в феврале 2018 года, когда республикой руководил Владимир Васильев. Перед этим он около трех с половиной лет работал министром экономики Татарии. После отставки Васильева в октябре 2020 года встал вопрос о скорой отставке и премьера Здунова.