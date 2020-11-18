Москва, 19 ноября, 2020, 00:50 — ИА Регнум. Постановление, которое единогласно принял Совет Федерации России, о том, что президент России получает право на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных, а также необходимого вооружения, военной и специальной техники, вызвало обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 18 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Минобороны России Инженерно-саперные подразделения миротворческой бригады ЦВО перебрасываются в Нагорный Карабах

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

"Зачем этот цирк? Они уже давно там. Все же понимают, кто принимает решение по факту. Тем более — задним числом», — пишет Йося Б.

Многие комментаторы возмутились таким решением Совета Федерации. Граждане призвали членов структуры отправить в Нагорный Карабах своих собственных детей, чтобы осознать важность принятого документа.

«А мне вот интересно — хоть один из наших сенаторов отправил Своего сына туда, в НК? Легко отправлять в зону военных действий чужих детей. Свои-то дома сидят или по заграницам катаются. Если бы хоть одному из наших закономарателей прислали груз «200», то вряд ли бы они стали так спокойно отправлять наших парней на чужие войны», — написала Ирина Р.

Другие оказались в недоумении из-за содержания принятого документа. Граждане указали на форму, в которой говорится о разрешении находиться за границей военнослужащим Российской Федерации.

«Странное какое-то разрешение. Разрешили использовать нашу армию за границей на длительный срок?! Так наша Армия уже давно за границей. Сирия тому пример, а корабли уходящие, в долгосрочное плавание, а военные инструкторы на Донбассе? Теперь вот Карабах. Даже не знаю, господа сенаторы сначала думали, что миротворцы туда идут на неделю? А наши военные в Таджикистане, в Киргизии, в той же Армении? Они что, как бы не считались частью нашей Армии?» — задаётся вопросом пользователь populowandrei.

Нашлись и те, кто призвал российское руководство потребовать финансовые средства с Армении и Азербайджана за оказание миротворческой миссии Российской Федерации. Граждане считают, что конфликт в Нагорном Карабахе не должен лечь на плечи населения России.

«Дорого налогоплательщикам обходятся миротворцы, плюс оказание помощи МЧС. Пусть Армения и Азербайджан и платят за это. Кто воевал? А расхлёбывает Россия и её население», — пишет Александр С.

Напомним, 18 ноября Совет Федерации единогласно принял постановление, в рамках которого президент России получает право на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных, а также необходимого вооружения, военной и специальной техники.