Архангельск, 18 ноября, 2020, 17:45 — ИА Регнум. В Архангельской области прививку против гриппа сделали 476 964 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Пока заболеваемость ОРВИ в Архангельской области ниже эпидемического порога — всего зарегистрировано 7 988 случаев ОРВИ, из них 5 213 — у детей.

«В Архангельске, который является опорной базой по гриппу, зарегистрировано 3 103 случая ОРВИ, в том числе 2 097 — среди детей. Госпитализировано 23 человека, из них 19 детей», — уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Архангельской области собираются вакцинировать против гриппа более 650 тысяч человек, в том числе 163 тысячи детей.