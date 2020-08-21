Архангельск, , 12:46 — REGNUM В Архангельской области планируют привить против гриппа более 650 тысячи человек, в том числе 163 тысячи детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

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В прошлом сезоне в регионе вакцинировали от гриппа более 49% населения — были привиты 552 345 человек, из них 151 681 ребенок.

«Осложнениями гриппа чаще всего бывают острые пневмонии, сопровождающиеся отеками легких, отитами, которые в ряде случаев могут привести к потере слуха, — подчеркнула замминистра здравоохранения Татьяна Русинова. — Грипп ослабляет сопротивляемость организма иным вирусным и бактериальным инфекциям».

По данным Роспотребнадзора по Архангельской области, в эпидемическом сезоне 2019−2020 года наиболее активно циркулировали вирусы гриппа A (H1N1) и B. Продолжительность эпидемии, начавшейся с декабря, составила семь недель.

Заместитель министра напомнила, что вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. Бесплатно иммунизация проводится в первую очередь «группам риска»: детям с шести месяцев, школьникам и студентам, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, призывникам на военную службу, людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания.