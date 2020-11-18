Вашингтон, 18 ноября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Найденные в штате Джорджия 2,6 тыс. неучтенных бюллетеней принадлежали голосовавшим за Трампа, заявил действующий президент США на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Трамп

«Голоса Трампа», — написал Дональд Трамп, комментируя сообщение корреспондента телеканала NBC News Джоша Ледермана о скандале с бюллетенями.

Напомним, Джош Ледерман написал, что избирательная комиссия штата Джорджия официально подтвердила обнаружение от 2,5 до 2,7 тыс. голосов, которые не были подсчитаны.

Ранее утверждалось, что эта проблема, предположительно, была вызвана неполадками в работе сканера.

Стоит отметить, что штат Джорджия с 16 выборщиками является одним из четырех штатов, которые могут оказать решающее влияние на исход выборов президента США.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официального объявления победителя еще не было, однако американские СМИ уже провозгласили Байдена избранным президентом страны.