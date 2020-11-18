Улан-Батор, 18 ноября, 2020, 17:04 — ИА Регнум. Из-за внутренней вспышки COVID-19 монголы живут в режиме строгого карантина. С 18 ноября транспортное движение в столице строго ограничено, передвижение по городу разрешено в периоды 07:00—10:00 и 17:00—20:00 .

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В связи с введением строгого карантина президент Монголии выступил с инициативой раздать всем семьям ваучеры. В частности, Халтмаагийн Баттулга предложил оказать всем семьям финансовую помощь в сумме 1 млн тугриков (26 847 рублей), при этом 200 тысяч тугриков (5370 рублей) раздать наличными деньгами, а оставшиеся 800 тысяч (21 478 рублей) выдать в виде ваучеров для покупки пищевых продуктов (кроме алкоголя и табака).

В социальных сетях президента обвинили в том, что он таким образом стремится купить голоса избирателей за счет бюджета. Дело в том, что в 2021 году в Монголии состоятся президентские выборы, а президент является владельцем акций ряда крупных компаний в стране. В их число входят «Миллхаус», который занимает около 10% рынка муки, «Махимпекс», занимающий 30% на рынке мяса и мясных продуктов, а также «Талх чихэр», доля которого на рынке хлеба и кондитерских изделий составляет 70%.

«Мы надеемся, что инициативу президента будут поддерживать в правительстве. Если инициатива не будет поддержана, то президент с правительством сядут за стол переговоров. Ваучеры на 800 тысяч тугриков не используются для покупки продуктов компаний, акциями которых владеет глава страны. Поддержка в сумме 1 млн тугриков предназначена для поддержки более 8500 семей, которые находятся в трудных условиях», — заявили в администрации президента Монголии.

Инициатива президента, вызвавшая критику общественности, на заседании правительства от 18 ноября, поддержку не получила.

«Бюджет на 2020 год утвержден с дефицитом в 4,8 трлн тугриков (130 млрд рублей). Нехватка средств будет покрываться за счёт кредитов. В результате отношение долга к ВВП приблизится к 60%. В следующем году этот показатель может вырасти до 70%. Это ясно показывает, что экономика Монголии находится на грани коллапса. При этом Монголия планирует обратиться к международным организациям за кредитами на закупку вакцины от COVID. В таких условиях инициатива президента выглядит как попытка гарантировать свою победу на будущих выборах», — считает эксперт по экономике Монхтулгын Батболд.

Отметим, что за минувшие сутки в Монголии выявлены 18 внутренних случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев COVID-19 в Монголии достигло 473, 47 человек заразились внутри страны.

В частности, в аймаке Сэлэнгэ, который считается очагом инфекции, зарегистрированы 23 случая, в аймаке Дархан-Уул — 8, в аймаке Говьсумбэр — 1, а в столице страны — 15 случаев.