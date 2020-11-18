Москва, 18 ноября, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Деловая активность в РФ напрямую связана с потребительской, которая, в свою очередь, продолжает расти по основным сегментам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова заместителя министра финансов РФ Владимира Колычева, который сказал, что вторая волна коронавируса не привела к существенному снижению деловой активности.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Они недалеко ушли от истины. Деловая активность напрямую связана с потребительской. А если мы возьмем данные по потребительской активности, то увидим по основным сегментам продолжение того роста, который мы видели до сегодняшнего дня, — сказал Зубец. — Это автомобили, спрос на которые растет, это недвижимость, бытовая техника. У нас много секторов, которые чувствуют себя просто прекрасно. И те, кто связан с обслуживанием потребительского спроса, пострадали очень мало. Поэтому в том, что говорит Минфин о небольшом падении деловой активности, есть доля правды».

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Колычева, вторая волна коронавируса не привела к существенному снижению деловой активности в целом по экономике РФ.