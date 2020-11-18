Москва, 18 ноября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Действительно, объём выплат накопительной пенсии в России в ежемесячном формате сейчас в большинстве случаев составляет суммы, которые дискредитируют саму идею накопительного страхования, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Этому есть целый ряд причин — и то, что сейчас получателями накопительной пенсии являются люди, довольно ограниченное время участвовавшие в пенсионных программах до выхода на пенсию, и то, что последние 12 лет не очень благоприятствовали успешному инвестированию этих накоплений на российском фондовом рынке, тем более в тех консервативных рамках, которые для них заданы.

Ясно, что такая мера нанесет удар по доходам НПФ, ведь средства, которые они будут выплачивать единовременно, перестанут находиться в их управлении и генерировать доход.

Вероятно, большинство получателей единовременной выплаты предпочтут не помещать эти средства в банк или инвестиционные инструменты, а потратить, что несколько поддержит потребительский спрос.

Эти деньги уйдут с фондового рынка, но для него эта потеря не будет значимой. В целом не очень понятно, что данная инициатива даёт инициировавшему её министерству — видимо, это реакция на разочарование населения пенсионной реформой.

Но единовременные выплаты тоже не вызовут у получателей бурного восторга. В целом это изменение не улучшит и не ухудшит положение россиян, но, надеюсь, заставит многих задуматься о том, что формированием своего пенсионного обеспечения лучше заниматься самостоятельно, при этом не ограничиваться российскими финансовыми инструментами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ предлагает изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при которых они выплачиваются не сразу, а каждый месяц в течение жизни пенсионера.

Читайте также: Минтруд предлагает иначе платить накопительную часть пенсии