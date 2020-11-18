Москва, 18 ноября, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Каждый из проблемных вопросов, касающихся борьбы с эпидемией коронавируса, должен быть решён. В том числе — вопрос с нехваткой машин скорой помощи, заявил российский президент Владимир Путин 18 ноября на совещании с членами правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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"Каждый из этих вопросов нужно дожать. Нужно, чтобы система заработала», — подчеркнул Путин.

Глава государства одобрил предложение привлекать к перевозке медиков службы такси, как уже поступают в некоторых регионах. Только нужно проследить, чтобы на этом никто не наживался, добавил он.

Каждый из подобных вопросов нужно отработать. Если привлекать такси, то нужен устойчивый и понятный тариф, о котором должны договориться местные власти, сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин назвал слишком долгим норматив для получения результатов ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. За 48 часов, пояснил он, больной человек успеет заразить родственников и коллег.

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